Adama Traore Gençlerbirliğine geri döndü

Gençlerbirliği, Adama Traore'yi 15 Ağustos'ta Macaristan'ın Ferencvaros takımından transfer etmiş, ligde 2 maç oynattıktan sonra ise Al-Ula takımına kiralamıştı.



Gençlerbirliği ile Al-Ula arasında yapılan görüşmelerin ardından 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kiralık sözleşmesinin sondırılması ve Ankara'ya geri dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Traore, kısa süre içinde takıma katılacak.



Csoboth'un ayrılığı sonrasında Gençlerbirliği'nin yabancı kontenjanınında bir sıkıntı bulunmuyor.



Traore, Suudi Arabistan 2. Lig'in de 17 maçta 1225 dakika forma giyerken 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Adama Traore'nin kırmızı-siyahlı forma altında sezonun ikinci yarısında maaşını da Al-Ula ödemeye devam edecek.



Gençlerbirliği, Traore'nin kiralanma ücretinin tamamını almıştı. (1 milyon Euro peşin + 500 bin Euro Ocak ayında) Al-Ula takımı, Traore'nin 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ise kullanmayacağını bildirdi.





