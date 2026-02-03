03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
0-03'
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Kenan Koçak: "Takımdan son derece memnunum!"

Türkiye Kupası'nda evinde Antalyaspor'u 6-0'la farklı geçen Iğdır FK'da teknik direktör Kenan Koçak değerlendirmede bulundu

calendar 03 Şubat 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kenan Koçak: 'Takımdan son derece memnunum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor'u 6-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, istediklerini sahaya yansıtarak iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Kenan Koçak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Iğdır FK olarak her kulvarda iddialı olduklarını dile getirdi.

Galibiyet için her türlü mücadeleyi vereceklerini belirten Koçak, "Biz başarı için her ne gerekiyorsa, 3 puanlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen de nasipten ötesi olmaz ama bizim mükellef olduğumuz konu Iğdırspor'un başarısı için kupa olsun, lig olsun, hakemin düdüğü çaldıktan sonra son düdüğüne kadar var gücümüzle çalışmaktır. Bugün takımımın konsantrasyonundan, verdiği emekten, oyunu ciddiye almasından, çalıştığımız konuları, prensiplerimizi sahaya yansıtmasından dolayı son derece memnunum, mutluyum. İstediğim izlenimleri gördüm, takımı daha yakından tanıma fırsatım oldu. O yüzden bugün kupada 3 puanı hanemize yazdığımız için de tabii ki takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

 


 
 
