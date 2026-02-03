En-Nesyri veda etti ama transfer iptal!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad'e transferi iptal oldu.
N'Golo Kante transferi için Al Ittihad ile görüşen Fenerbahçe, bu transfer kapsamında En-Nesyri için de Suudi Arabistan temsilcisi ile anlaşma sağladı.
VEDA ETTİ AMA...
Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan En-Nesyri, bu maçın ardından Fenerbahçe'de takım arkadaşlarına veda etti ve ayrılık hazırlıkları yapmaya başladı.
Fenerbahçe'de yaşanan süreçte Kante transferi ile birlikte En-Nesyri'nin ayrılığı da iptal oldu.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe, yaşanan durumla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.
Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.
Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.
Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.
Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.
Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."
BENZEMA SONRASI YENİ GOLCÜ
Karim Benzema ile yeni sözleşme konusunda sorun yaşayan Al Ittihad, Fransız golcüyü Al Hilal'e gönderdi.
Suudi Arabistan temsilcisi, Benzema yerine AS Monaco'dan 19 yaşındaki forvet George Ilenikhena'yı transfer etti. Al Ittihad, genç golcü için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
BENZEMA SONRASI YENİ GOLCÜ
Karim Benzema ile yeni sözleşme konusunda sorun yaşayan Al Ittihad, Fransız golcüyü Al Hilal'e gönderdi.
Suudi Arabistan temsilcisi, Benzema yerine AS Monaco'dan 19 yaşındaki forvet George Ilenikhena'yı transfer etti. Al Ittihad, genç golcü için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.