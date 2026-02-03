Los Angeles Clippers ile tecrübeli guard James Harden'ın olası bir takas üzerine görüşmeler yürüttüğü bildirildi.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, taraflar Perşembe günü sona erecek takas takvimi öncesinde temas halinde.Charania'nın haberine göre, Clippers yönetimi ile 11 kez All-Star seçilmiş olan Harden, Harden'ı kadrosuna katmak isteyen takımlarla yapılan görüşmelerde ortak bir çizgide ilerliyor.Bu süreçte adı öne çıkan takımlardan biri Cleveland Cavaliers oldu. The Athletic'ten Tony Jones, Sam Amick, Dan Woike ve Law Murray'nin aktardığına göre Cavaliers ile Clippers arasında, Darius Garland'ın Los Angeles'a gönderileceği bir takas senaryosu masaya yatırıldı.James Harden, kişisel sebepler nedeniyle Clippers'ın son iki maçında forma giymedi. Takımın başantrenörü Tyronn Lue, pazartesi günü Philadelphia 76ers karşılaşması öncesinde Harden'ın durumu hakkında detay vermekten kaçındı.Yahoo Sports'tan Kelly Iko'nun aktardığına göre Lue, Harden'ın yokluğu sorulduğunda şu ifadeleri kullandı:36 yaşındaki Harden, haziran ayında oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra Clippers ile iki yıl ve toplam 81,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Harden'ın 2026-27 sezonu için 42,3 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve sözleşmesi kendisine herhangi bir takası veto etme hakkı tanıyor. Ayrıca kontratında, şu anki değeri 2,36 milyon dolar olan yüzde 15'lik bir takas bonusu maddesi de yer alıyor. Bu bilgiyi ESPN'den Bobby Marks paylaştı.Harden, ocak ayında yaptığı bir açıklamada Los Angeles'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirmişti:Bu sezon 44 maçta forma giyen Harden, maç başına 25,4 sayı, 8,1 asist ve 4,8 ribaund ortalamaları yakalarken, yüzde 41,9 saha içi isabet oranıyla oynuyor. Harden'ın sayı ortalaması, MVP oylamasında LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun ardından üçüncü sırayı aldığı 2019-20 sezonundan bu yana ulaştığı en yüksek seviye.Clippers'ın sezon görünümü ise 6 galibiyet – 21 mağlubiyetlik kötü başlangıcın ardından ciddi şekilde değişti. Aralık ayında çıkan raporlarda, organizasyonun takas dönemi öncesinde bir "yangın satışı" yapmaktan kaçınacağı ve bunun yerine kadroyu güçlendirmeye odaklanacağı belirtilmişti.Bogdan Bogdanovic, John Collins, Brook Lopez ve Nicolas Batum gibi tecrübeli oyuncuların tamamının sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Bu isimler, olası takaslarda maaş dengesi sağlamak amacıyla kullanılabilecek parçalar olarak öne çıkıyor.