03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
0-0DA
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Junior Olaitan, Beşiktaş'a imzaya geldi!

Beşiktaş, Junior Olaitan transferi için oyuncu ve Göztepe ile anlaşma sağladı. Olaitan, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi.

calendar 03 Şubat 2026 14:39 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 15:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Junior Olaitan, Beşiktaş'a imzaya geldi!
Transferde tam anlamıyla gaza basan Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan'ı İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe'nin kapısını çaldı.

Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı ve Göztepe'ye resmi teklifini iletti. Göztepe, Beşiktaş'tan gelen 5+1 milyon Euro'luk son teklifi kabul etti.

İSTANBUL'A GELDİ

Olaitan, salı günü saat 14.30 sularında Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

Olaitan, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve Beşiktaş'a imza atacak.


Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
