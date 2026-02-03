Zubkov, Fenerbahçe maçına yetişecek mi?

Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanan Oleksandr Zubkov için açıklama yaptı.
Bordo-mavililer, Oleksandr Zubkov'un alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Zubkov, sakatlığı nedeniyle kupadaki Fethiyespor ve ligdeki Samsunspor maçlarını kaçıracak. 29 yaşındaki futbolcunun 14 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı oynanacak maça yetişip yetişmeyeceği tedaviye vereceği tepkiye göre netlik kazanacak.
Trabzonspor forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Zubkov, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.
