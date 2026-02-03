03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Dağ kayağında yeni rota: Mesoraş Yaylası

Kış sporlarının vazgeçilmezi olan Dağ kayağında, Trabzo'nun Mesoraş Yaylası yerli ve yabancı turistlerin yeni cazibe merkezi potansiyeline sahip

calendar 03 Şubat 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Mesoraş Yaylası'nın zirvesine tırmanan 50 kişilik ekip, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde ilk kez "dağ kayağı" yaptı.

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş verdiği röportajda, Dağ kayağını Trabzon ve Hayrat'a kazandırdıkları için yaşadıkları memnuniyeti ifade ederek, Mesoraş Yaylası'nın artık hem sporcuların hem de maceraseverlerin uğrak notası haline geleceğini söyledi.

''DAĞ KAYAĞI KARADANİZDE'DE YAPILABİLİR''

Dağ kayağının, Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde yapılabileceğini şifahen söylemiş olmamıza rağmen bunu uygulamalı bir şekilde de bölgenin insanına ifade etmek için buradayız." diye konuştu.

110 KİLOMETRELİK ALANDA YAPILABİLİR

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Cem Dinç ise, bölgede 110 kilometrelik alanda dağ kayağı yapılabileceğini söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
