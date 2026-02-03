Dağ kayağında yeni rota: Mesoraş Yaylası

Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Mesoraş Yaylası'nın zirvesine tırmanan 50 kişilik ekip, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde ilk kez "dağ kayağı" yaptı.



Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş verdiği röportajda, D ağ kayağını Trabzon ve Hayrat'a kazandırdıkları için yaşadıkları memnuniyeti ifade ederek, Mesoraş Yaylası'nın artık hem sporcuların hem de maceraseverlerin uğrak notası haline geleceğini söyledi.



''DAĞ KAYAĞI KARADANİZDE'DE YAPILABİLİR''



Dağ kayağının, Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde yapılabileceğini şifahen söylemiş olmamıza rağmen bunu uygulamalı bir şekilde de bölgenin insanına ifade etmek için buradayız." diye konuştu.



110 KİLOMETRELİK ALANDA YAPILABİLİR



Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Cem Dinç ise, bölgede 110 kilometrelik alanda dağ kayağı yapılabileceğini söyledi.



