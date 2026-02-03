03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Fenerbahçe'de Fred'den transfer kararı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, ülkesi Brezilya'ya geri dönmek istiyor. Fred, ülkesinden Flamengo ile görüşüyor.

calendar 03 Şubat 2026 09:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Fred'den transfer kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen Fred'in transfer isteği ortaya çıktı.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Hollanda'dan Ajax'ın da ilgilendiği ancak maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Brezilyalı futbolcu, ülkesine geri dönmek istiyor.

Fred, ülkesinden Flamengo ile görüşmelerde bulunuyor.

KANTE'YE DE BAĞLI

32 yaşındaki futbolcunun adı Al Ittihad'den N'Golo Kante transferinde takasta da gündeme gelmişti.

Fred'in geleceği için olası Kante transferi de belirleyici olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.