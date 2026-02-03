Fenerbahçe'de Fred'den transfer kararı

Fenerbahçe'de ayrılığı gündeme gelen Fred'in transfer isteği ortaya çıktı.
ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR
Hollanda'dan Ajax'ın da ilgilendiği ancak maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Brezilyalı futbolcu, ülkesine geri dönmek istiyor.
Fred, ülkesinden Flamengo ile görüşmelerde bulunuyor.
KANTE'YE DE BAĞLI
32 yaşındaki futbolcunun adı Al Ittihad'den N'Golo Kante transferinde takasta da gündeme gelmişti.
Fred'in geleceği için olası Kante transferi de belirleyici olacak.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
