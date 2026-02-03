Mauro Icardi'de Pino tehlikesi

Attığı 72 golle Galatasaray'da en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunda Gheorhe Hagi'ye ortak olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsiz...
Galatasaray ile devam edip etmeyeceği net olmayan Arjantinli forvetin menajeri Elio Pino'nun Juventus ile görüşmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
Pino'nun başka kulüplerle de temas halinde olduğunu öğrenildi.
