Mauro Icardi'de Pino tehlikesi

Galatasaray'ın yola devam etmek istediği Mauro Icardi için menajerinin başka kulüplerle temas halinde olduğu öğrenildi.

03 Şubat 2026 08:12
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Attığı 72 golle Galatasaray'da en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunda Gheorhe Hagi'ye ortak olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsiz...

Galatasaray ile devam edip etmeyeceği net olmayan Arjantinli forvetin menajeri Elio Pino'nun Juventus ile görüşmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Pino'nun başka kulüplerle de temas halinde olduğunu öğrenildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
