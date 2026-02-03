Victor Osimhen ile keyifler yerinde

Galatasaray, Victor Osimhen'e sahip olmanın keyfini sürüyor...
Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan Nijeryalı forvet bu dönem ritim bulmakta zorlandı. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen, Afrika Kupası için takımdan uzak kalan Osimhen'in yokluğu Aslan'ın hücum gücünü de düşürdü.
Onun dönüşüyle beraber Galatasaray'ın ivmesi de yükseldi. Sadece attığı gollerle değil, saha içi ve dışı enerjisiyle de sarı-kırmızılıların doğal lideri konumunda.
200 GOLE ULAŞTI
Cim Bom'un yıldızı Victor Osimhen, Kayserispor ağlarını penaltıdan havalandırdı. Nijeryalı yıldız böylece çıktığı 336. maçta 200. golünü kaydetti. 51 de asisti bulunuyor. 27 yaşındaki forvet, kariyerinde 1 Serie A şampiyonluğu, 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 U-17 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig ve Serie A'da gol krallığı tacını taktı. Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.
51
Osimhen, Galatasaray formasıyla 51 gole ulaşarak Bafetimbi Gomis'i yakaladı. Hagi ve Icardi'nin ardından en golcü yabancı kategorisinde 3. sırayı Gomis ile paylaşıyor.
