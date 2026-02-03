03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Victor Osimhen ile keyifler yerinde

Galatasaray, Nijeryalı yıldızının sakatlandığı ve Afrika Kupası'nda olduğu dönemde hücumda aksıyordu. 27 yaşındaki forvetin dönüşüyle Cim Bom ligde yine sahayı rakiplerine dar etmeye başladı.

Victor Osimhen ile keyifler yerinde
Galatasaray, Victor Osimhen'e sahip olmanın keyfini sürüyor...

Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan Nijeryalı forvet bu dönem ritim bulmakta zorlandı. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen, Afrika Kupası için takımdan uzak kalan Osimhen'in yokluğu Aslan'ın hücum gücünü de düşürdü.

Onun dönüşüyle beraber Galatasaray'ın ivmesi de yükseldi. Sadece attığı gollerle değil, saha içi ve dışı enerjisiyle de sarı-kırmızılıların doğal lideri konumunda.


200 GOLE ULAŞTI

Cim Bom'un yıldızı Victor Osimhen, Kayserispor ağlarını penaltıdan havalandırdı. Nijeryalı yıldız böylece çıktığı 336. maçta 200. golünü kaydetti. 51 de asisti bulunuyor. 27 yaşındaki forvet, kariyerinde 1 Serie A şampiyonluğu, 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 U-17 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig ve Serie A'da gol krallığı tacını taktı. Afrika'da yılın futbolcusu seçildi.

51

Osimhen, Galatasaray formasıyla 51 gole ulaşarak Bafetimbi Gomis'i yakaladı. Hagi ve Icardi'nin ardından en golcü yabancı kategorisinde 3. sırayı Gomis ile paylaşıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
