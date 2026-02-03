Beşiktaş'ta istikrarsız isim: Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta Mert Günok'tan sonra kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, istikrarsız bir görüntü ortaya koydu.
1-0 kazanılan Kayserispor maçında kritik kurtarışlara imza atan ve 3 puanda önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşılaşmasında ise taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Yeni kaleci transferi planlayan Beşiktaş'ta beklenen takviyenin gelmesiyle Ersin'in yeniden kulübeye geçmesi bekleniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından, "Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Eleştiriler olabilir normal, 18-19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman olduğu gibi kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geri düştük, oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için." demişti.
