03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Göztepe'de iki ayrılık ve transfer!

Göztepe'de Rhaldney takımdan ayrıldı, Olaitan da Beşiktaş'a gidiyor. İzmir ekibi, orta saha Musah Muhammed takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

calendar 03 Şubat 2026 11:38
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Trendyol Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala büyük hareketlilik yaşamaya başladı.

Dış transferde Brezilyalı golcüler Jeh ve Luiz, İsviçreli orta saha Antunes ile kaleci Şamil'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda orta saha Rhaldney de takımdan ayrıldı. Brezilyalı oyuncu Portekiz Premier Lig ekibi Alverca'ya kiralandı. Alverca, Rhaldney transferini resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA


Göztepe, Junior Olaitan transferinde ise Beşiktaş ile anlaşma sağladı.

ORTAYA MUSAH MUHAMMED

Rhaldney ve Olaitan'ı gönderen Göztepe, 1'inci Lig ekibi Bodrum FK'nın Ganalı orta saha oyuncusu Musah Muhammed ile anlaşma sağladı. Yaz döneminden beri 24 yaşındaki oyuncuyu kadroya dahil etmek isteyen yönetimin transferi büyük ölçüde bitirdiği, Musah Muhammed'in cuma gününe kadar sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Göztepe'ye sezon başında Atletico Goianiense takımından gelen Rhaldney, Süper Lig'de 18 maça çıktı. Toplam bin 94 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Fransa Lig 2 ekibi Grenoble'dan takıma dahil edilen Olaitan ise 17 maçta görev yaptı. 914 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu, 2 golle oynadı.

Bodrum FK'da 2022-2023 sezonunda bu yana forma giyen Mohammed ise bu sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de 19 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Göztepe'de ara transfer döneminde Ahmet Ildız ve Ruan da farklı kulüplere transfer olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
