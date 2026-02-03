03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-078'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Jason Kidd'e hakem eleştirileri nedeniyle 35 bin dolar ceza

NBA, Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd'e, hakemleri kamuoyu önünde sert şekilde eleştirmesi ve küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle 35 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

calendar 03 Şubat 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jason Kidd'e hakem eleştirileri nedeniyle 35 bin dolar ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA, Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd'e, hakemleri kamuoyu önünde sert şekilde eleştirmesi ve küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle 35 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

Kidd, cumartesi günü Houston Rockets'a karşı alınan 111-107'lik mağlubiyetin ardından bu açıklamaları yapmıştı.

Maç sonrası basın toplantısında Kidd,
"Hakemler bu gece işlerini yapmadı. Berbattılar," ifadelerini kullanmıştı.


Kidd, özellikle çaylak yıldız Cooper Flagg'e yapılan fauller konusunda büyük rahatsızlık duydu. Flagg, söz konusu maçta 34 sayı kaydetmiş ancak maçın son anlarında potansiyel beraberlik getirecek bir turnikeyi kaçırdıktan sonra faul alamamıştı.

Kidd bu pozisyonla ilgili olarak,
"Ben bir faul gördüm," dedi ve devam etti:
"[Hakemler] Sean [Wright], Simone [Jelks] ve Jason [Goldenberg] bu gece çok kötüydü. Bu kabul edilemez. Bu bir fauldü ve onun serbest atış çizgisine gitmesi gerekiyordu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.