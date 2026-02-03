03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Galatasaray'ın gelecek planı: Deniz Ertaş

Galatasaray, 20 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş'ın transferi için Konyaspor ile temaslara başladı.

Fotoğraf: AA
Konyaspor'a Berkan Kutlu'yu bedelsiz veren Galatasaray, yeni sezon için Anadolu temsilcisinden Deniz Ertaş'ı transfer etmeye çalışıyor.

20 yaşındaki 1.93'lük kaleciyi kadrosuna katarak Uğurcan Çakır ile beraber uzun yıllar bu pozisyonu kapatmak isteyen Galatasaray, 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Altınordu, Bursaspor ve Konyaspor altyapılarından yetişen Deniz Ertaş, 16 yaşından itibaren Konyaspor a takımına yükseldi.

Deniz Ertaş, bu sezon oynadığı 12 maçın 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
