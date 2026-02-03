Galatasaray'ın gelecek planı: Deniz Ertaş

Konyaspor'a Berkan Kutlu'yu bedelsiz veren Galatasaray, yeni sezon için Anadolu temsilcisinden Deniz Ertaş'ı transfer etmeye çalışıyor.
20 yaşındaki 1.93'lük kaleciyi kadrosuna katarak Uğurcan Çakır ile beraber uzun yıllar bu pozisyonu kapatmak isteyen Galatasaray, 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Altınordu, Bursaspor ve Konyaspor altyapılarından yetişen Deniz Ertaş, 16 yaşından itibaren Konyaspor a takımına yükseldi.
Deniz Ertaş, bu sezon oynadığı 12 maçın 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
