03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Bir Şehrin Umudu: Kahramanmaraş İstiklalspor

6 Şubat depreminde; 5'i futbolcu olmak üzere 14 sporcusunu kaybeden İstiklalspor, bu günlerde sahadaki başarısı ile adeta şehre umut oluyor.

Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bir Şehrin Umudu: Kahramanmaraş İstiklalspor
''Asrın felaketi'' olarak olarak tanımlanan 6 Şubat 2023'deki depremde 5'i futbolcu, 9'u güreşci olmak üzere toplam 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor tekrardan küllerinden doğuyor.

Maraş temsilcisi; deprem öncesi lider olduğu Bölgesel Amatör Ligde sezon sonunda lig yükseltildi. 

BİR SEZONDA 2. LİG'E

2023-2024 sezonunda hakları saklı olmak şartıyla lige katılmayan İstiklalspor, 2024-2025 sezonunda ise play-off'lar sonunda 2.Lige çıkmayı başardı.

İLK HEDEF 1. LİG 


Bu günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sergilediği performans ile şampiyonluk takibini sürdüren kırmızı- beyazlı ekip, sezon sonunda 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor.

MARAŞ'A UMUT OLDU

Büyük deprem sonrası halka umut olan İstiklalspor, zor günlerde halkın en büyük motivasyon kaynağı oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
