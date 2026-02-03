''Asrın felaketi'' olarak olarak tanımlanan 6 Şubat 2023'deki depremde 5'i futbolcu, 9'u güreşci olmak üzere toplam 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor tekrardan küllerinden doğuyor.



Maraş temsilcisi; deprem öncesi lider olduğu Bölgesel Amatör Ligde sezon sonunda lig yükseltildi.



BİR SEZONDA 2. LİG'E



2023-2024 sezonunda hakları saklı olmak şartıyla lige katılmayan İstiklalspor, 2024-2025 sezonunda ise play-off'lar sonunda 2.Lige çıkmayı başardı.



İLK HEDEF 1. LİG





Bu günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sergilediği performans ile şampiyonluk takibini sürdüren kırmızı- beyazlı ekip, sezon sonunda 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor.



MARAŞ'A UMUT OLDU



Büyük deprem sonrası halka umut olan İstiklalspor, zor günlerde halkın en büyük motivasyon kaynağı oldu.



