Eczacıbaşı, Numia Vero sınavında!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı; CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında, 4 Şubat'ta İtalya'nın Numia Vero Volley ekibiyle İtalya'da karşılaşacak.
Allianz Cloud Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Numia Vero Volley, C Grubu'nda averajla ilk basamakta yer alırken turuncu-beyazlılar ise 2. sırada bulunuyor.
Grupta oynadıkları ilk mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.
