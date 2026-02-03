03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Eczacıbaşı, Numia Vero sınavında!

Eczacıbaşı Dynavit, 4 Şubat Perşembe günü 22.00'de İtalyan rakibi Numia Vero ile karşılaşacak.

calendar 03 Şubat 2026 11:11 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı; CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun altıncı ve son haftasında, 4 Şubat'ta İtalya'nın Numia Vero Volley ekibiyle İtalya'da  karşılaşacak.

Allianz Cloud Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Numia Vero Volley, C Grubu'nda averajla ilk basamakta yer alırken turuncu-beyazlılar ise 2. sırada bulunuyor.

Grupta oynadıkları ilk mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
