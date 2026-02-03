Ederson'dan büyük yükseliş

Fenerbahçe forması giyen Ederson, sarı-lacivertlilerin oynadığı son iki maça damga vurdu.
Brezilyalı file bekçisi, Göztepe maçında yenilen golün ardından eleştirilmişti.
32 yaşındaki file bekçisi, daha sonra oynanan FCSB maçında ise takımın ayakta kalmasında büyük rol oynadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda alınan 1 puanın mimarı oldu.
Ederson, Kocaelispor karşılaşmasında da kritik kurtarışlara imza attı. Brezilyalı file bekçisi, özellikle maçın ikinci yarısında Bruno Petkovic'in şutunu kurtardı ve skoru 1-0'da tutmayı başardı. Ederson, Kocaelispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin öne çıkan futbolcularından biri oldu.
Kocaelispor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Ahmet Çakar, "Hele Ederson'un kurtardığı bir top var ki 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. Kocaelispor sağdan getirdi, bomboş vurdular, ama Ederson köşeden çıkardı. O şut gol olsa, belki de biz şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık." dedi.
