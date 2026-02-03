02 Şubat
Kocaelispor-Fenerbahçe
0-2
Esenler Erokspor-Ümraniye
1-0
Sunderland-Burnley
3-0
Mallorca-Sevilla
4-1
Udinese-Roma
1-0
AVS-Braga
0-4
Casa Pia-FC Porto
2-1

Ederson'dan büyük yükseliş

Fenerbahçe forması giyen Ederson, son iki maçtaki performansıyla büyük alkış aldı.

calendar 03 Şubat 2026 08:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe forması giyen Ederson, sarı-lacivertlilerin oynadığı son iki maça damga vurdu.

Brezilyalı file bekçisi, Göztepe maçında yenilen golün ardından eleştirilmişti.

32 yaşındaki file bekçisi, daha sonra oynanan FCSB maçında ise takımın ayakta kalmasında büyük rol oynadı ve UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda alınan 1 puanın mimarı oldu.


Ederson, Kocaelispor karşılaşmasında da kritik kurtarışlara imza attı. Brezilyalı file bekçisi, özellikle maçın ikinci yarısında Bruno Petkovic'in şutunu kurtardı ve skoru 1-0'da tutmayı başardı. Ederson, Kocaelispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin öne çıkan futbolcularından biri oldu.

Kocaelispor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren Ahmet Çakar, "Hele Ederson'un kurtardığı bir top var ki 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. Kocaelispor sağdan getirdi, bomboş vurdular, ama Ederson köşeden çıkardı. O şut gol olsa, belki de biz şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık." dedi. 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
