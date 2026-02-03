03 Şubat
Galatasaray'ın son kozu Vermeeren

Bonservisi Leipzig'de bulunan ve kiralık olarak Marsilya'da oynayan 20 yaşındaki futbolcu için Aslan, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman ekibine iletti

Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın son kozu Vermeeren
Orta saha transferini 5 Şubat'a kadar bitirmek zorunda olan Galatasaray, son kozlarını oynamaya başladı.

Pape Gueye'yi yüksek maliyetinden dolayı listeden çıkaran sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle Arthur Vermeeren'e yoğunlaştı. Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı 6 numara için bir kez daha hamle yapıldı.

Vermeeren, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda.


GEÇİCİ ÇÖZÜM HAMLESİ

Hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu orta sahadaki geçici çözüm olarak görüyor.

Arthur Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Noa Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonu düşünülüyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen 2005 doğumlu Vermeeren, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
  • KL
