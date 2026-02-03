Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
4 Şubat Çarşamba:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
16.30 Ziraat Bankkart-Altekma
5 Şubat Perşembe:
18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor
18.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto
