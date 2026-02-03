03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Türk Telekom'u konuk ediyor

B Grubu'nda kazanan takımın 2. sıraya oturacağı maçta Beşiktaş GAİN, sahasında Türk Telekom'u ağırlıyor

calendar 03 Şubat 2026 10:52
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta Türk Telekom'u konuk ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'nun 17. haftasında 4 Şubat Çarşamba günü Türk Telekom'u ağırlayacak.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Gruplarında iki takımın da 11'er galibiyeti ve 5'er mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla 2., Beşiktaş GAİN ise 3. basamakta yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'ya 87-74 kaybetti. Türk Telekom ise sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 85-75 yenmeyi başardı.

İki Türk ekibi de son maçlar öncesinde play-off'lara kalmayı garantilemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.