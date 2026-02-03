03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş, Illan Meslier'in şartlarını sordu

Beşiktaş, Leeds United forması giyen Illan Meslier'ın şartlarını sordu ve oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

calendar 03 Şubat 2026 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Illan Meslier'in şartlarını sordu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Chelsea'den Filip Jörgensen'i listesinde tutan ve Leeds United'dan Lucas Perri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, kaleci transferi konusunda yeni bir hamlede bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN YENİ HAMLE

Beşiktaş, Leeds United'dan bir diğer kaleci Illan Meslier ile de ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Meslier'in temsilcisiyle masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Fransız file bekçisinin transfer şartlarını sordu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Meslier'in, kulübü Leeds ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Meslier, bu sezon Leeds United'da sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.