Beşiktaş, Illan Meslier'in şartlarını sordu

Chelsea'den Filip Jörgensen'i listesinde tutan ve Leeds United'dan Lucas Perri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, kaleci transferi konusunda yeni bir hamlede bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİ HAMLE
Beşiktaş, Leeds United'dan bir diğer kaleci Illan Meslier ile de ilgileniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Meslier'in temsilcisiyle masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Fransız file bekçisinin transfer şartlarını sordu.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Meslier'in, kulübü Leeds ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Meslier, bu sezon Leeds United'da sahaya çıkma fırsatı bulamadı.
