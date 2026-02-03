Galatasaray bitiriyor: Renato Nhaga

Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga için hem oyuncu hem de kulübü Casa Pia ile anlaşma sağladı.
A Spor'da yer alan habere göre; 6 Milyon Euro civarında bir bonservis bedeli kulübü Casa Pia'ya ödenecek.
Renato Nhaga'nın transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Genç futbolcu, Türkiye'den Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmişti.
Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve bir asist yaptı.
