03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-077'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Galatasaray bitiriyor: Renato Nhaga

Galatasaray, Renato Nhaga transferi için tüm anlaşmaları sağladı.

calendar 03 Şubat 2026 13:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray bitiriyor: Renato Nhaga
Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga için hem oyuncu hem de kulübü Casa Pia ile anlaşma sağladı.

A Spor'da yer alan habere göre; 6 Milyon Euro civarında bir bonservis bedeli kulübü Casa Pia'ya ödenecek.

Renato Nhaga'nın transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Genç futbolcu, Türkiye'den Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmişti.

Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve bir asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
