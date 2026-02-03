03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-078'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri için FIFA'ya başvuru!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi iptal oldu! Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a gitme durumu da ortadan kalktı. Fenerbahçe ve Al Ittihad, yaşanan durumla ilgili FIFA'ya başvurdu.

calendar 03 Şubat 2026 14:00 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 14:01
Haber: Sporx.com
Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri için FIFA'ya başvuru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Uzun süredir N'Golo Kante için uğraşan ve bu transfer için Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanmak isteyen Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgeler TMS'ye (Transfer Kayıt Sistemi) yüklendi ancak verilen ek sürede onaylanmadı.

Transfer için Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kante, Suudi Pro Lig'den özel izin ve süre uzatımı talep etti; ancak olumlu geri dönüş alınamadı.


A Spor haberine göre yaşanan bu gelişme sonrası Kante'nin Fenerbahçe'ye. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi iptal oldu.

KANTE VE FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve Kante cephesinden yeni bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, N'Golo Kante, Suudi Pro Lig yönetimine dilekçe yazdı ve Fenerbahçe'nin belgeleri 'Transfer Matching System'e zamanında girdiğini söyleyip transfere izin verilmesini talep etti. Federasyonu ikna etmek için görüşmeler sürüyor.

FIFA'YA BAŞVURU

Fenerbahçe ve Al-Ittihad, FIFA'ya başvurdu.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.