Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri için FIFA'ya başvuru!

Uzun süredir N'Golo Kante için uğraşan ve bu transfer için Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanmak isteyen Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante, Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri için gerekli belgeler TMS'ye (Transfer Kayıt Sistemi) yüklendi ancak verilen ek sürede onaylanmadı.
Transfer için Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kante, Suudi Pro Lig'den özel izin ve süre uzatımı talep etti; ancak olumlu geri dönüş alınamadı.
A Spor haberine göre yaşanan bu gelişme sonrası Kante'nin Fenerbahçe'ye. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi iptal oldu.
KANTE VE FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve Kante cephesinden yeni bir hamle geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, N'Golo Kante, Suudi Pro Lig yönetimine dilekçe yazdı ve Fenerbahçe'nin belgeleri 'Transfer Matching System'e zamanında girdiğini söyleyip transfere izin verilmesini talep etti. Federasyonu ikna etmek için görüşmeler sürüyor.
FIFA'YA BAŞVURU
Fenerbahçe ve Al-Ittihad, FIFA'ya başvurdu.
