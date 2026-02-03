03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
13:00
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Beşiktaş'ta dikkat çeken transfer gelişmesi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ara transfer dönemi öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz." demişti. Siyah-beyazlılar, bu sözlere rağmen ara transfer döneminde Göztepe'den Junior Olaitan ile anlaşma sağladı.

calendar 03 Şubat 2026 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta dikkat çeken transfer gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe'den Junior Olaitan transferi için oyuncu ve İzmir ekibiyle anlaşma sağladı.

Olaitan, Beşiktaş'a imza atmak için salı günü İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalayacak.


Beşiktaş'ta 23 yaşındaki Olaitan hamlesi akıllara teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözlerini getirdi.

Sergen Yalçın, ara transfer dönemi öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'den oyuncu almayacaklarını söylemişti.

Siyah-beyazlı teknik adam, 30 Kasım'daki Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, o dönemde ortaya çıkan transfer haberleriyle ilgili, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz." demişti.

Beşiktaş'ta bu sözlere rağmen Olaitan hamlesinin gelmesi soru işaretlerini de gündeme getirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.