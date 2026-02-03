Beşiktaş'ta dikkat çeken transfer gelişmesi!

Beşiktaş'ta dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlılar, Göztepe'den Junior Olaitan transferi için oyuncu ve İzmir ekibiyle anlaşma sağladı.
Olaitan, Beşiktaş'a imza atmak için salı günü İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş'ta 23 yaşındaki Olaitan hamlesi akıllara teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözlerini getirdi.
Sergen Yalçın, ara transfer dönemi öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'den oyuncu almayacaklarını söylemişti.
Siyah-beyazlı teknik adam, 30 Kasım'daki Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, o dönemde ortaya çıkan transfer haberleriyle ilgili, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz." demişti.
Beşiktaş'ta bu sözlere rağmen Olaitan hamlesinin gelmesi soru işaretlerini de gündeme getirdi.
Siyah-beyazlılar, Göztepe'den Junior Olaitan transferi için oyuncu ve İzmir ekibiyle anlaşma sağladı.
Olaitan, Beşiktaş'a imza atmak için salı günü İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş'ta 23 yaşındaki Olaitan hamlesi akıllara teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözlerini getirdi.
Sergen Yalçın, ara transfer dönemi öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'den oyuncu almayacaklarını söylemişti.
Siyah-beyazlı teknik adam, 30 Kasım'daki Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, o dönemde ortaya çıkan transfer haberleriyle ilgili, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz." demişti.
Beşiktaş'ta bu sözlere rağmen Olaitan hamlesinin gelmesi soru işaretlerini de gündeme getirdi.