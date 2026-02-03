Deprem, vefat, tedavi zorluklarını sporla aştı

Depremde annesini kaybeden Ayşe Sudem Akçam, deprem öncesi A Milli Voley Takımı'nda yer alma hayaliyle voleybola yöneldi. Ayşe Sudem, deprem sonrasında, doktorlarındemesine ve 13 gün yoğun bakımda kalmasına rağmen hedefinden vazgeçmedi.Azmi ve kararlılığıyla hayata tutunan genç sporcu, yoğun fizik tedavi sürecinin ardından 9 ay sonra yeniden yürümeye, 1 yıl sonra ise voleybola tekrar başladı.Tedavilerinin ardından ilk adımlarını atan genç voleybolcu Ayşe Sudem, Şubat 2025'te Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giyerek bu hedefini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadı.Sporun gücüyle yeniden ayağa kalkan Ayşe Sudem, yaşadığı felakete rağmen pes etmeyerek bugün hayalini kurduğu ay-yıldızlı formayı terletip ülkesini milli takımda temsil ediyor.Milli sporcu Ayşe Sudem Akçam, yaşadığı felakete rağmen azmi ve kararlılığıyla hayata tutunduğunu söyledi.Depremin anını ve sonrasını anlatan Ayşe Sudem, şunları kaydetti:Kayseri'deki iki aylık tedavi sürecinin ardından Kahramanmaraş'a döndüğünü ve fizyoterapiye başladığını anlatan Ayşe Sudem Akçam, azminin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak,dedi.Engelin kendisi için hiçbir zaman sınır olmadığını kaydeden Ayşe Sudem,diye konuştu.Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda yer almanın kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu belirten milli sporcu, şöyle devam etti:Milli formayı ilk kez eline aldığı anı unutamadığını dile getiren Ayşe Sudem,ifadelerini kullandı.Antrenör Malik Ejder Okur da Ayşe Sudem'in her zaman çalışkan ve disiplinli olduğunu, bunun da başarıya ulaşmasında önemli rol oynadığını söyledi.Afetin ardından Sudem'in voleybola devam ettiğini anlatan Okur,diye konuştu.