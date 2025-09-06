Haber Tarihi: 06 Eylül 2025 12:23 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 12:23

Messi futbolu bıraktı mı? Messi kaç yaşında futbolu bıraktı?

Arjantinli süperstar Lionel Messi, Dünya Kupası elemelerinde Venezuela'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarla futbol dünyasını şaşırttı. Messi, 2026 Dünya Kupası'nın kariyerindeki son Dünya Kupası olacağını ve Arjantin'de bir daha resmi bir maça çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, taraftarlarına duygu dolu bir veda mesajı verdi. Peki, Messi futbolu bıraktı mı? İşte, Lionel Messi'den Dünya Kupası özelinde emeklilik vurgusu...

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile çıktığı Dünya Kupası eleme maçında Venezuela karşısında gösterdiği performans ve maç sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 3-0'lık net bir galibiyetle sahadan ayrılan Arjantin'de, iki golle yıldızlaşan Messi, maçın ardından kameraların karşısına geçerek kariyerine dair önemli sinyaller verdi.

MESSİ FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Deneyimli oyuncunun, 2026 Dünya Kupası'nın kendisi için son olabileceğine dair vurgusu, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Messi'nin bu açıklamaları, Arjantinli taraftarlar için de duygu dolu anlara sahne oldu ve adeta bir kralın halkına vedası olarak nitelendirildi.

Bu gelişme, Messi'nin kariyerinin son dönemecine girdiğini ve futbolseverlerin onu izlemek için kalan sınırlı zamanı değerlendirmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
