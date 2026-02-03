03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-078'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Manisa, Play-Off için kritik virajda

Manisa FK Play-Off yolunda önümüzdeki haftalarda kader maçlarına çıkacak

calendar 03 Şubat 2026 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa, Play-Off için kritik virajda
TFF 1'inci Lig'de son 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak düşme hattından uzaklaşıp Play-Off bölgesine yaklaşan Manisa Futbol Kulübü üst sıralar için adeta kader karşılaşmalarına çıkacak. 31 puanla 12'nci basamakta siyah-beyazlılar, bu hafta 35 puana sahip 8'nci Boluspor'u konuk edecek. Boluspor'u yenip Play-Off'a bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Manisa temsilcisi ertesi hafta 3'üncü Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.

Daha sonra yine Play-Off mücadelesi veren 7'nci sıradaki Bandırmaspor'la iç sahada oynayacak Manisa FK, şu an 5'inci Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşıp zorlu serinin son maçında 4'üncü Çorum FK'yı misafir edecek. Önündeki 5 maçta Play-Off mücadelesi veren rakipleriyle oynayacak Manisa Futbol Kulübü alacağı sonuçlara göre rotasını da çizmiş olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
