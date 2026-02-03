03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
15:30
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
5-077'
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Altınordu'ya müjdeli haber: Arif Şimşir dönüyor!

2. Ligde zor günler geçiren Altınordu'da cezasını tamamlayan Arif Şimşir, kaledeki yerini almaya hazırlanıyor

calendar 03 Şubat 2026 13:17 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 13:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşme hattında yara almaya devam eden Altınordu'da bahis soruşturması kapsamında 3 ay men cezası alan kaleci Arif Şimşir, bu hafta cezasını bitirerek formasına kavuşacak. Kırmızı-lacivertli takımın pazar günü evinde oynayacağı Ankaragücü randevusunda 20 yaşındaki milli file bekçisinin ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Bu sezon 6 penaltı vuruşunu kurtararak tüm dikkatleri üzerine çeken kaleci Arif, son olarak 8 Kasım'da İzmir'de oynanan Şanlıurfaspor müsabakasında görev yaptı. Men cezası aldığı süreçte 12 maç kaçıran genç eldiven, bu hafta Başkent ekibi karşısında 91 gün sonra resmi bir müsabakada oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
