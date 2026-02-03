Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, sahasında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaştı.Iğdır FK, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta çarpıcı bir galibiyete imza attı ve sahadan 6-0'lık sonuçla ayrıldı.Karşılaşmada Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikalarda Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, 31. dakikada Dorin Rotariu 50. dakikada Özder Özcan ve 85. dakikada Gianni Bruno attı.Bu sonucun ardından Iğdır FK, kupada 3 hafta sonunda 4 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada 3 hafta sonunda puanı bulunmuyor.Iğdır FK, kupadaki bir sonraki maç haftasında Bodrum FK deplasmanına gidecek. Iğdır, ligde ise bu hafta Serik Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor, kupadaki son maçında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi, lige ise Fatih Karagümrük deplasmanıyla dönecek.Iğdır ŞehirGürcan Hasova, Barış Çiçeksoyu, Harun TerinSinan Bolat, Tsunami (Dk. 46 Alim Öztürk), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 65 Gökcan Kaya), Bacuna (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Rotariu (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Conte, Ali Kaan Güneren, Suarez, Özder Özcan (Dk. 73 Bruno), Serkan AsanKağan Arıcan, Muhammed Emin Özkul, Hasan Yakub İlçin, Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Berkay Topdemir (Dk. 59 Mücahid Emre Özata), Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez (Dk. 86 Kayra İlkbaharlılar), Kerem Kayaarası, İbrahim Kencu (Dk. 59 Arda Altun)Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)