Iğdır FK'dan Antalyaspor karşısında tarihi sonuç: 6-0!

Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, sahasında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.

calendar 03 Şubat 2026 14:52 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 15:12
Iğdır FK'dan Antalyaspor karşısında tarihi sonuç: 6-0!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, sahasında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaştı.

Iğdır FK, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta çarpıcı bir galibiyete imza attı ve sahadan 6-0'lık sonuçla ayrıldı.

Karşılaşmada Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikalarda Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, 31. dakikada Dorin Rotariu 50. dakikada Özder Özcan ve 85. dakikada Gianni Bruno attı.


Bu sonucun ardından Iğdır FK, kupada 3 hafta sonunda 4 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada 3 hafta sonunda puanı bulunmuyor.

Iğdır FK, kupadaki bir sonraki maç haftasında Bodrum FK deplasmanına gidecek. Iğdır, ligde ise bu hafta Serik Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor, kupadaki son maçında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi, lige ise Fatih Karagümrük deplasmanıyla dönecek.



Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Barış Çiçeksoyu, Harun Terin

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Tsunami (Dk. 46 Alim Öztürk), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 65 Gökcan Kaya), Bacuna (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Rotariu (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Conte, Ali Kaan Güneren, Suarez, Özder Özcan (Dk. 73 Bruno), Serkan Asan

Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Muhammed Emin Özkul, Hasan Yakub İlçin, Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Berkay Topdemir (Dk. 59 Mücahid Emre Özata), Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez (Dk. 86 Kayra İlkbaharlılar), Kerem Kayaarası, İbrahim Kencu (Dk. 59 Arda Altun)

Goller: Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
