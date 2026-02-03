03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
0-0DA
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Warriors, Giannis'in takıma katılma isteği konusunda endişeli

Golden State Warriors cephesi, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo için kabul edilebilir bir takas paketi oluşturabileceklerine dair belirli bir iyimserlik taşımaya devam etse de, yıldız oyuncunun bu hamleye ne kadar sıcak baktığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.

calendar 03 Şubat 2026 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors, Giannis'in takıma katılma isteği konusunda endişeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors cephesi, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo için kabul edilebilir bir takas paketi oluşturabileceklerine dair belirli bir iyimserlik taşımaya devam etse de, yıldız oyuncunun bu hamleye ne kadar sıcak baktığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.

The Stein Line yazarı Jake Fischer'in aktardığına göre, Antetokounmpo'nun Golden State Warriors'a katılma konusunda geçmişte düşünüldüğü kadar istekli olmayabileceği ifade ediliyor. Warriors'ın yaşlanan bir kadroya sahip olması bu noktada dikkat çekiyor. Stephen Curry'nin mart ayında 38 yaşına girecek olması ve Antetokounmpo'nun, Kevin Durant'in Warriors'a katıldığı dönemde aldığı eleştirileri yakından gözlemlemiş olması bu tereddütlerin nedenleri arasında gösteriliyor.

Giannis Antetokounmpo'nun önceliğinin bir şampiyonluk daha kazanmak olduğu açıkça bilinse de, kariyer anlatısını ve bırakacağı mirası da dikkate aldığı vurgulanıyor. Antetokounmpo'nun New York Knicks'e giderek kulübe 50 yılı aşkın bir süredir beklenen ilk şampiyonluğu kazandırması, son derece özel ve benzersiz bir hikâye yaratabilir. Benzer şekilde, Anthony Edwards ile güçlerini birleştirerek Minnesota Timberwolves'a bir şampiyonluk kazandırması da kariyerine farklı bir anlam katabilir.


Warriors yönetimi, Bucks'a göndermek üzere kendi gelecekteki draft haklarını merkezine alan bir takas paketi oluştururken, Antetokounmpo'nun Golden State'i uzun vadeli bir adres olarak görüp görmediğine dair net güvenceler alınmadan yapılacak bir hamlenin riskinin katlanarak artacağı belirtiliyor.

Öte yandan Antetokounmpo'nun menajerliğini Alex Saratsis ve Jeff Austin üstleniyor. Bu isimlerden Jeff Austin'in aynı zamanda Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin de menajeri olması dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.