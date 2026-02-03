Golden State Warriors cephesi, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo için kabul edilebilir bir takas paketi oluşturabileceklerine dair belirli bir iyimserlik taşımaya devam etse de, yıldız oyuncunun bu hamleye ne kadar sıcak baktığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.The Stein Line yazarı Jake Fischer'in aktardığına göre, Antetokounmpo'nun Golden State Warriors'a katılma konusunda geçmişte düşünüldüğü kadar istekli olmayabileceği ifade ediliyor. Warriors'ın yaşlanan bir kadroya sahip olması bu noktada dikkat çekiyor. Stephen Curry'nin mart ayında 38 yaşına girecek olması ve Antetokounmpo'nun, Kevin Durant'in Warriors'a katıldığı dönemde aldığı eleştirileri yakından gözlemlemiş olması bu tereddütlerin nedenleri arasında gösteriliyor.Giannis Antetokounmpo'nun önceliğinin bir şampiyonluk daha kazanmak olduğu açıkça bilinse de, kariyer anlatısını ve bırakacağı mirası da dikkate aldığı vurgulanıyor. Antetokounmpo'nun New York Knicks'e giderek kulübe 50 yılı aşkın bir süredir beklenen ilk şampiyonluğu kazandırması, son derece özel ve benzersiz bir hikâye yaratabilir. Benzer şekilde, Anthony Edwards ile güçlerini birleştirerek Minnesota Timberwolves'a bir şampiyonluk kazandırması da kariyerine farklı bir anlam katabilir.Warriors yönetimi, Bucks'a göndermek üzere kendi gelecekteki draft haklarını merkezine alan bir takas paketi oluştururken, Antetokounmpo'nun Golden State'i uzun vadeli bir adres olarak görüp görmediğine dair net güvenceler alınmadan yapılacak bir hamlenin riskinin katlanarak artacağı belirtiliyor.Öte yandan Antetokounmpo'nun menajerliğini Alex Saratsis ve Jeff Austin üstleniyor. Bu isimlerden Jeff Austin'in aynı zamanda Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin de menajeri olması dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.