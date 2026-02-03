03 Şubat
Selçuk İnan: "Beşiktaş maçı kupada devam etmek için önemli"

Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, maç öncesi görüşlerini aktardı

Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu'nda 5 Şubat Perşembe günü sahasında Beşiktaş'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan sonra yaptığı açıklamada, 2 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, kazanmaya yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

"KUPADA YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

O maçı geride bırakıp Beşiktaş karşılaşmasına konsantre olduklarını aktaran İnan, "Beşiktaş maçı bizim için çok önemli çünkü kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Belirleyici bir maç olacak. Beşiktaş, önemli oyunculara sahip bir takım. Bizi zorlu bir mücadele bekliyor. Sahamızda, stadımızda seyircimizle avantajlı bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.

Her müsabakaya farklı hazırlandıklarını belirten İnan, hangi takım olursa olsun maçı kazanmak istediğini ifade etti.

Transferle ilgili soru üzerine İnan, limitle ilgili sıkıntıları olduğunu, fırsat olursa hücum bölgesine takviye yapmak istediklerini söyledi.


GÖKHAN DEĞİRMENCİ: "KUPADA GİDEBİLECEĞİMİZ KADAR GİDECĞİZ"

Yeşil-siyahlı ekibin kalecisi Gökhan Değirmenci, dün Fenerbahçe karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını vurgulayan Gökhan, "Sahamızda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bir an önce Fenerbahçe maçını unutup kupada iddialı olduğumuzu tekrar herkese göstermek istiyoruz. İnşallah Beşiktaş maçını içeride kazanıp yolumuza kupada da devam etmek istiyoruz. İnşallah kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

