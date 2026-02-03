Selçuk İnan: 'Beşiktaş maçı kupada devam etmek için önemli'

Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan sonra yaptığı açıklamada, 2 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, kazanmaya yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.O maçı geride bırakıp Beşiktaş karşılaşmasına konsantre olduklarını aktaran İnan,diye konuştu.Her müsabakaya farklı hazırlandıklarını belirten İnan, hangi takım olursa olsun maçı kazanmak istediğini ifade etti.Transferle ilgili soru üzerine İnan, limitle ilgili sıkıntıları olduğunu, fırsat olursa hücum bölgesine takviye yapmak istediklerini söyledi.Yeşil-siyahlı ekibin kalecisi Gökhan Değirmenci, dün Fenerbahçe karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını kaydetti.Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını vurgulayan Gökhan,diye konuştu.