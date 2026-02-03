03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-177'
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Çorum FK'de Caner Osmanpaşa ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de forma giyen tecrübeli savunmacı Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi feshedildi.

03 Şubat 2026 18:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesi feshedildi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 38 yaşındaki savunmacı ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, kulübe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilerek, Osmanpaşa'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
