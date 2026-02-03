Mardin 1969 Spor'dan şok karar: Devam!

Mardin 1969 Spor Kulübü'nde başkan Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan, Başkan Yardımcısı Polat Kasap ve Genel Sekreter Şirvan Erdem, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek kulübün mevcut durumu, mali yapısı, hedefleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.Mardin Spor'un 13 yıl aradan sonra 2'nci Lig'e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Başkan Aşar, kulüp için 2 yıllık bir 2'nci Lig projesi hazırladıklarını, yavaş ve istikrarlı şekilde yükselmeyi hedeflediklerini açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) bahis soruşturması kapsamında Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz'e 3 ay hak mahrumiyeti cezasının verilmesine değinen Aşar, yaşanan tüm zorluklara rağmen takımı şampiyonluk potasında tutan teknik direktörle önümüzdeki sezon için yeniden sözleşme imzalandığını belirtti. Aşar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ahmet hocamız ve teknik ekip, onlar da bahis soruşturmasında ceza aldılar. Teknik heyet, yardımcılarında değişikliğe gitti. Ahmet Hoca, 3 tane yeni yardımcıyla anlaştı. Ahmet hocamızla bu yola devam kararı aldık. Bize olan samimiyeti, Mardin'e olan sevdasından dolayı yanımızda durdu. Bütün sıkıntıları, hepsini beraber yaşadık. Onun için 3 ay ceza almasına rağmen onunla devam kararı aldık ve hatta önümüzdeki sene için de anlaştık. 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sene de Ahmet Hoca ile devam edeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.2. Lig Kırmızı Grupta bulunan Güneydoğu temsilcisi, 2 maç eksiğine rağmen ikinci Muş SK'nın 6 puan gerisinde plat-off potasında bulunuyor.