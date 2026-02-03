03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
0-03'
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Mardin 1969 Spor'dan şok karar: Devam!

Mardin 1969 başkanı Rıdvan Aşar, bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından 3 ay hak mahrumiyeti alan teknik direktörleri Ahmet Cingöz ile yola devam edeceklerini açıkladı

03 Şubat 2026 16:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardin 1969 Spor Kulübü'nde başkan Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan, Başkan Yardımcısı Polat Kasap ve Genel Sekreter Şirvan Erdem, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek kulübün mevcut durumu, mali yapısı, hedefleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

PLANLI BÜYÜYECEĞİZ

Mardin Spor'un 13 yıl aradan sonra 2'nci Lig'e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Başkan Aşar, kulüp için 2 yıllık bir 2'nci Lig projesi hazırladıklarını, yavaş ve istikrarlı şekilde yükselmeyi hedeflediklerini açıkladı. 

3 AY CEZA ALMASINA RAĞMEN ONUNLA DEVAM KARARI ALDIK


Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) bahis soruşturması kapsamında Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz'e 3 ay hak mahrumiyeti cezasının verilmesine değinen Aşar, yaşanan tüm zorluklara rağmen takımı şampiyonluk potasında tutan teknik direktörle önümüzdeki sezon için yeniden sözleşme imzalandığını belirtti. Aşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet hocamız ve teknik ekip, onlar da bahis soruşturmasında ceza aldılar. Teknik heyet, yardımcılarında değişikliğe gitti. Ahmet Hoca, 3 tane yeni yardımcıyla anlaştı. Ahmet hocamızla bu yola devam kararı aldık. Bize olan samimiyeti, Mardin'e olan sevdasından dolayı yanımızda durdu. Bütün sıkıntıları, hepsini beraber yaşadık. Onun için 3 ay ceza almasına rağmen onunla devam kararı aldık ve hatta önümüzdeki sene için de anlaştık. 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sene de Ahmet Hoca ile devam edeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

2. Lig Kırmızı Grupta bulunan Güneydoğu temsilcisi, 2 maç eksiğine rağmen ikinci Muş SK'nın 6 puan gerisinde plat-off potasında bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
