Hokey Federasyonu'nun yeni yapılanmaya verdiği yön

Erkekler ve Kadınlar Salon Süper Lig Süper Final müsabakalarını takip etmek üzere Amasya'ya gelen Çakır, hokey branşındaki yeni yapılanma ve hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.Sezon planlamasında değişikliğe gidildiğini anlatan Çakır,dedi.Çakır, Süper Final müsabakalarında şampiyon olan bir kadın ve bir erkek takımının Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini belirterek,diye konuştu.Hokeyin açık alan ve salon olmak üzere iki disiplinde oynandığını hatırlatan Çakır, her iki alanda da Avrupa'da üst sıraları hedeflediklerini vurgularken, altyapıya büyük önem verdiklerini ve yeni sporcu kitlesi oluşturarak tabanı güçlendirmeyi amaçladıklarına işaret etti.Kadın hokeyinde önemli başarılar elde edildiğine dikkati çeken Çakır,ifadelerini kullandı.Lisanslı sporcu sayısında ciddi artış yaşandığını belirten Çakır, tüm illerde görev yapan antrenörlerle birlikte hokeyi yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek,dedi.Hokeyin, Türkiye genelindeki gelişimine de değinen Çakır, 100'ü aşkın kulüple 40'tan fazla ilde faaliyet gösterdiklerini; okul sporları, ana ligler ve alt yaş ligleriyle altyapıyı güçlendirdiklerini belirtti.Çakır, U14 Gelişim Ligi ve U16 liglerinin yanı sıra 18 yaş veya U16 açık alan olimpik ligi kurmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda hedeflere yaklaşabilmek için ilk hedeflerinin altyapıya fazla yatırım yapmak olduğunu sözlerine ekledi.