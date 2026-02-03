03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
0-0DA
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
18:00
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Darko Rajakovic, 2026 NBA All-Star Maçı'nda Dünya Takımı'nı çalıştıracak

Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic'in, 2026 NBA All-Star Maçı'nda Dünya Takımı'nın (Team World) başında yer alacağı bildirildi.

calendar 03 Şubat 2026 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Darko Rajakovic, 2026 NBA All-Star Maçı'nda Dünya Takımı'nı çalıştıracak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic'in, 2026 NBA All-Star Maçı'nda Dünya Takımı'nın (Team World) başında yer alacağı bildirildi.

Meridian Sport'un haberine göre, Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic ve teknik ekibi, 2026 NBA All-Star Maçı'nda uluslararası oyunculardan oluşan Dünya Takımı'nı çalıştıracak.

2026 All-Star organizasyonu, bu yıl ilk kez uygulanacak yeni bir formatla oynanacak. Buna göre, biri uluslararası oyunculardan oluşan Dünya Takımı olmak üzere, iki ABD takımı ve bir Dünya Takımı, dörder 12 dakikalık maçlardan oluşan bir "round-robin" turnuva formatında karşı karşıya gelecek. Üç takımın da kadrosunda en az sekiz oyuncu bulunması zorunlu olacak.


ABD'li oyunculardan oluşan iki takımın başantrenörlüğünü ise daha önce açıklandığı üzere San Antonio Spurs'ten Mitch Johnson ile Detroit Pistons başantrenörü JB Bickerstaff üstlenecek.

Bu sezon, Darko Rajakovic'in Toronto Raptors'taki başantrenörlük kariyerindeki üçüncü yılı olma özelliğini taşıyor.

Raptors, 2025-26 NBA sezonunun sürpriz takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Toronto ekibi, şu ana kadar elde ettiği 30 galibiyet ve 21 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.

Bu görev, Sırp başantrenör Darko Rajakovic'in NBA All-Star organizasyonundaki ikinci deneyimi olacak. Rajakovic, daha önce 2014 yılında Oklahoma City Thunder'da yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Batı Konferansı All-Star Takımı'nın teknik ekibinde yer almıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.