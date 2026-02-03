Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic'in, 2026 NBA All-Star Maçı'nda Dünya Takımı'nın (Team World) başında yer alacağı bildirildi.Meridian Sport'un haberine göre, Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic ve teknik ekibi, 2026 NBA All-Star Maçı'nda uluslararası oyunculardan oluşan Dünya Takımı'nı çalıştıracak.2026 All-Star organizasyonu, bu yıl ilk kez uygulanacak yeni bir formatla oynanacak. Buna göre, biri uluslararası oyunculardan oluşan Dünya Takımı olmak üzere, iki ABD takımı ve bir Dünya Takımı, dörder 12 dakikalık maçlardan oluşan bir "round-robin" turnuva formatında karşı karşıya gelecek. Üç takımın da kadrosunda en az sekiz oyuncu bulunması zorunlu olacak.ABD'li oyunculardan oluşan iki takımın başantrenörlüğünü ise daha önce açıklandığı üzere San Antonio Spurs'ten Mitch Johnson ile Detroit Pistons başantrenörü JB Bickerstaff üstlenecek.Bu sezon, Darko Rajakovic'in Toronto Raptors'taki başantrenörlük kariyerindeki üçüncü yılı olma özelliğini taşıyor.Raptors, 2025-26 NBA sezonunun sürpriz takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Toronto ekibi, şu ana kadar elde ettiği 30 galibiyet ve 21 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.Bu görev, Sırp başantrenör Darko Rajakovic'in NBA All-Star organizasyonundaki ikinci deneyimi olacak. Rajakovic, daha önce 2014 yılında Oklahoma City Thunder'da yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Batı Konferansı All-Star Takımı'nın teknik ekibinde yer almıştı.