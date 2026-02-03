03 Şubat
Samsunspor, kupada üç puana Marius ile uzandı!

Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

03 Şubat 2026
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, kupada üç puana Marius ile uzandı!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 90+3. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor gruplarda 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı. Bodrum FK, 0 puanda kaldı.

Samsunspor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Iğdır FK'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Mendes'in sağ çaprazdan pasında penaltı noktası üzerinde müsait durumda topla buluşan Mouandilmadji kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

32. Çalımlarla ceza sahası içine giren Elayis Tavşan'ın pasında Ntcham, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından hakem Burak Olcar golü iptal etti.

47. dakika Samsunspor 1-0 öne geçti. Soner Gönül ortasına ceza sahasında iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'dan döndü. Mouandilmadji, dönen topu ağlara gönderdi. 1-0



64. dakikada Enes Öğrüce'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

90+2 dakikada Soner Gönül'ün sert şutunda kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'dan dönen top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes, Yunus Emre Çift, Borevkovic, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 66 Enes Alpak), Yalçın Kayan, Elayis Tavşan (Dk. 46 Jarju), Ntcham (Dk. 46 Assoumou), Holse (Dk. 46 Makoumbou), Mouandilmadji

Sipay Bodrum FK: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Pusat Yağız Şafak, İsmail Tarım, Furkan Apaydın, Obekpa (Dk. 88 Ozan Soğancıoğlu), Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Utku Emre Kırtay (Dk. 61 Mustafa Erdilman), Emirhan Arkutcu (Dk. 33 Adem Metin Türk), Saadettin Efe Şahin (Dk. 46 Ege Bilsel), Samet Yüksel (Dk. 46 Ali Habeşoğlu)

Goller: Dk. 47, Dk. 90+2 Mouandilmadji (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 80 Pusat Yağız Şafak (Sipay Bodrum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
