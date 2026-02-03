Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme konusunda hamle yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan kulübünün, kısa süre içinde 28 yaşındaki yıldıza resmi bir yenileme teklifi sunması bekleniyor.
Tutto Mercato'nun haberine göre, milli oyuncu için birden fazla kulübün nabız yokladığı belirtilirken, bu takımlar arasında Liverpool'un da yer aldığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Roma forması ile 29 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!
Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme için harekete geçiyor. İtalyan ekibinin kısa süre içinde resmi teklif sunması beklenirken, Liverpool'un da milli futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme konusunda hamle yapmaya hazırlanıyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'ın gelecek planı: Deniz Ertaş
-
9
Sallai için 10 milyon Euro'ya ret!
-
8
Beşiktaş'a gidecekti, Manchester United izin vermedi!
-
7
Fenerbahçe'de Fred'den transfer kararı
-
6
En-Nesyri veda etti ama transfer iptal!
-
5
Beşiktaş'ta Sörloth gerçeği!
-
4
Fenerbahçe'den Kante açıklaması!
-
3
Galatasaray bitiriyor: Renato Nhaga
-
2
Junior Olaitan, Beşiktaş'a imzaya geldi!
-
1
Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri için FIFA'ya başvuru!
- 19:33 Trabzonspor - Fethiyespor: 11'ler
- 19:25 Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!
- 19:17 Fenerbahçe'ye Melissa Vargas'tan kötü haber
- 18:46 Tahkim Kurulu, Papanikolaou'nun 2 maçlık cezasını onadı
- 18:38 Konyaspor, Kazeem Olaigbe ile anlaştı!
- 18:27 Çorum FK'de Caner Osmanpaşa ile yollar ayrıldı
- 18:12 Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ı duyurdu!
- 17:57 Kante transferinde yeni perde: F.Bahçe ile Al-Ittihad yeniden görüşecek
- 17:50 Galatasaray GAİN, Lina Yang'ı kadrosuna kattı!
- 17:46 Hatayspor, Hakan Çinemre'yi açıkladı!
- 17:32 Samsunspor, kupada üç puana Marius ile uzandı!
- 17:24 Galatasaray'da mutlu son: Can Armando Güner
- 17:20 Gülerce: "Kupada bir hedefimiz yok"
- 17:19 Adama Traore Gençlerbirliğine geri döndü
- 17:13 Kenan Koçak: "Takımdan son derece memnunum!"
- 17:08 Hokey Federasyonu'nun yeni yapılanmaya verdiği yön
- 16:59 Selçuk İnan: "Beşiktaş maçı kupada devam etmek için önemli"
- 16:41 Gaziantep'te Bacuna, Volendam'a kiralandı
- 16:34 Mardin 1969 Spor'dan şok karar: Devam!
- 16:31 Kocaelispor'da Skriniar tepkisi: "Deport edilsin"
- 16:22 Zubkov, Fenerbahçe maçına yetişecek mi?
- 16:02 Warriors, Giannis'in takıma katılma isteği konusunda endişeli
- 16:01 11. takımına giden Schröder, Cavaliers takasını değerlendirdi
- 16:00 Darko Rajakovic, 2026 NBA All-Star Maçı'nda Dünya Takımı'nı çalıştıracak
- 16:00 Antonelli: "Hedefim 2026 Dünya Şampiyonluğu!"
- 15:55 Beşiktaş'ın kanat hedefi: Felix Correia
- 15:41 Joan Laporta'dan Flick ile devam mesajı
- 15:29 Vesely: "400. maçıma Fenerbahçe karşısında çıkmak çok özel!"
- 15:24 Tolga Ciğerci'den şaşırtan imza
- 15:20 Fenerbahçe'de rüzgar terse mi dönüyor?
- 15:13 Mert Hakan Yandaş hakkında karar
- 14:52 Iğdır FK'dan Antalyaspor karşısında tarihi sonuç: 6-0!
- 14:48 Kayserispor yeni golcüsünü buldu: Chalov
- 14:39 Junior Olaitan, Beşiktaş'a imzaya geldi!
- 14:29 En-Nesyri veda etti ama transfer iptal!
- 14:29 Kocaelispor'dan TFF'ye Skriniar için ceza başvurusu
- 14:19 Sivas'a geri döndü; Rej Manaj imzaladı!
- 14:19 Fenerbahçe'den Kante açıklaması!
- 14:06 Altay'a 18 puan silme cezası gelebilir!
- 14:00 Kante ve Youssef En-Nesyri transferleri için FIFA'ya başvuru!
- 13:59 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası üçüncü günü
- 13:48 EuroLeague Final Four biletleri satışa çıkıyor!
- 13:43 Hatayspor'da bir transfer daha: Sinan Özen!
- 13:36 Beşiktaş'a gidecekti, Manchester United izin vermedi!
- 13:34 Galatasaray bitiriyor: Renato Nhaga
- 13:17 Altınordu'ya müjdeli haber: Arif Şimşir dönüyor!
- 13:14 33. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
- 13:09 Söke 1970 stoperine Süper Lig'den talip!
- 13:07 Ademola Lookman: "Atletico'da olmak çok özel"
- 13:01 Karşıyaka'da stoper imzaya yakın
- 12:57 Boksla 10 yaşında tanıştı, 12 yaşında kürsüye çıktı!
- 12:56 Altekma kupa sınavında Ziraat'e karşı
- 12:55 Taraftar tepkisi, Galatasaray'a geri adım attırdı
- 12:54 Jason Kidd'e hakem eleştirileri nedeniyle 35 bin dolar ceza
- 12:53 Terry Rozier, NBA ile yaşadığı maaş anlaşmazlığını kazandı
- 12:52 Cavaliers ile Hornets arasında Lonzo Ball takası gündemde
- 12:51 Lue: "Kawhi'ın All-Star seçilmemesi talihsiz bir durum"
- 12:51 Clippers ile James Harden arasında olası takas görüşmeleri başladı
- 12:48 Manisa, Play-Off için kritik virajda
- 12:41 Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde sona yaklaştı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!
Joan Laporta'dan Flick ile devam mesajı
Ademola Lookman: "Atletico'da olmak çok özel"
İngiltere'de gündem Acun Ilıcalı!
Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı
Lens, Maximin ile anlaştı!
Atletico Madrid, Lookman'ı açıkladı!
Juventus'ta iki ayrılık birden!
Joshua Zirkzee için transfer itirafı!
Milan'da Mateta transferi iptal!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|49
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|13
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9