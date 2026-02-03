03 Şubat
Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!

Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme için harekete geçiyor. İtalyan ekibinin kısa süre içinde resmi teklif sunması beklenirken, Liverpool'un da milli futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.

calendar 03 Şubat 2026 19:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Roma, milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme konusunda hamle yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan kulübünün, kısa süre içinde 28 yaşındaki yıldıza resmi bir yenileme teklifi sunması bekleniyor.

Tutto Mercato'nun haberine göre, milli oyuncu için birden fazla kulübün nabız yokladığı belirtilirken, bu takımlar arasında Liverpool'un da yer aldığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma forması ile 29 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

