03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
0-0DA
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Rizespor, kupada 2. Lig ekibiyle yenişemedi!

Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Çaykur Rizespor, sahasında 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 03 Şubat 2026 19:59 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 20:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rizespor, kupada 2. Lig ekibiyle yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golünü dakika 7'de Alihan Kurtoğlu kaydetti. Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü ise dakika 56'da penaltıdan Taylan Antalyalı attı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 4 puana yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, 1 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı öne geçti. Alperen Yılmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından sol kanata gönderdiği topu Alhan Kurtoğlu, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Taha Şahin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

43. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

53. dakikada Çaykur Rizespor iki takımın ikili mücadelesinde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran, penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı vuruşunda Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı.Topun başına geçen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kaleci Beytullah Buğra İpek'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1

75. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi 

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin (Dk.46 Hojer), Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk.67 Laçı), Buljubasic (Dk.84 Olawoyın), Zeqiri (Dk.67 Mihaila), Mebude, Emrecan Bulut (Dk.77 Sowe), Halil Dervişoğlu

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci (Dk.79 Muhammet Emir Terzi), Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi (Dk.79 Ali Eren İyican), Eren Büyükbaş (Dk.56 Mustafa Kaçan), Alperen Yılmaz (Dk.86 Arda Çeşmebaşı), Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz (Dk.86 Muhammet Emir Terzi)

Goller: Dk.7 Alhan Kurtoğlu (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.55 Taylan Antalyalı (Penaltıdan Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Yamaç, Dk. 33 Göktan Işılak, Dk. 60 Beytullah Buğra İpek, Dk. 90 Recep Efe Koçak (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.13 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.