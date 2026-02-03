Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golünü dakika 7'de Alihan Kurtoğlu kaydetti. Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü ise dakika 56'da penaltıdan Taylan Antalyalı attı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 4 puana yükseldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, 1 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı öne geçti. Alperen Yılmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından sol kanata gönderdiği topu Alhan Kurtoğlu, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
53. dakikada Çaykur Rizespor iki takımın ikili mücadelesinde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran, penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada penaltı vuruşunda Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı.Topun başına geçen Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kaleci Beytullah Buğra İpek'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1
75. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin (Dk.46 Hojer), Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk.67 Laçı), Buljubasic (Dk.84 Olawoyın), Zeqiri (Dk.67 Mihaila), Mebude, Emrecan Bulut (Dk.77 Sowe), Halil Dervişoğlu
Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci (Dk.79 Muhammet Emir Terzi), Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi (Dk.79 Ali Eren İyican), Eren Büyükbaş (Dk.56 Mustafa Kaçan), Alperen Yılmaz (Dk.86 Arda Çeşmebaşı), Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz (Dk.86 Muhammet Emir Terzi)
Goller: Dk.7 Alhan Kurtoğlu (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.55 Taylan Antalyalı (Penaltıdan Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Yamaç, Dk. 33 Göktan Işılak, Dk. 60 Beytullah Buğra İpek, Dk. 90 Recep Efe Koçak (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.13 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor)
38. dakikada serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Taha Şahin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.
43. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.
