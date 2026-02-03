Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları

İşte haftanın VAR kayıtları;

Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında 80. dakikada Kristjan Asllani'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu

VAR: "VAR konuşuyor, VAR konuşuyor.""Evet""Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.""Tamam""Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim.""Geldim hocam. Gördüm temas noktasını.""Bir açım daha var istersen.""Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?""23 numara.""Tamam benim için yeterli 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim.""Tamamdır."

Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 90. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu



VAR: "Deniz Hocam, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."



Adnan Deniz Kayatepe: "Ekran başındayım."



VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."



Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam, dizinden sekmesine rağmen çok açık eline geliyor. Penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum. Teşekkür ederim."



VAR: "Tamamdır.



