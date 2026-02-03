Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını yayımladı.
İşte haftanın VAR kayıtları;
İşte haftanın VAR kayıtları;
Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında 80. dakikada Kristjan Asllani'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu
VAR: "VAR konuşuyor, VAR konuşuyor."
Batuhan Kolak: "Evet"
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."
Batuhan Kolak: "Tamam"
VAR: "Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim."
Batuhan Kolak: "Geldim hocam. Gördüm temas noktasını."
VAR: "Bir açım daha var istersen."
Batuhan Kolak: "Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?"
VAR: "23 numara."
Batuhan Kolak: "Tamam benim için yeterli 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim."
VAR: "Tamamdır."
Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 90. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu
Batuhan Kolak: "Evet"
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."
Batuhan Kolak: "Tamam"
VAR: "Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim."
Batuhan Kolak: "Geldim hocam. Gördüm temas noktasını."
VAR: "Bir açım daha var istersen."
Batuhan Kolak: "Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?"
VAR: "23 numara."
Batuhan Kolak: "Tamam benim için yeterli 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim."
VAR: "Tamamdır."
Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 90. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu
VAR: "Deniz Hocam, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."
Adnan Deniz Kayatepe: "Ekran başındayım."
VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam, dizinden sekmesine rağmen çok açık eline geliyor. Penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum. Teşekkür ederim."
VAR: "Tamamdır.