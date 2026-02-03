03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
0-0DA
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

calendar 03 Şubat 2026 20:03 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 20:29
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtlarını yayımladı.

İşte haftanın VAR kayıtları;

Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasında 80. dakikada Kristjan Asllani'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu
VAR: "VAR konuşuyor, VAR konuşuyor."

Batuhan Kolak: "Evet"


VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamam"

VAR: "Temas noktası ile başlayacağım hocam. Sonrasında loop göstereceğim."

Batuhan Kolak: "Geldim hocam. Gördüm temas noktasını."

VAR: "Bir açım daha var istersen."

Batuhan Kolak: "Tamam. Bunu tekrar oynatabilir misin?"

VAR: "23 numara."

Batuhan Kolak: "Tamam benim için yeterli 23 numaraya kırmızı kart gösteriyorum. Teşekkür ederim."

VAR: "Tamamdır."

Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 90. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu 

VAR: "Deniz Hocam, potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Ekran başındayım."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam, dizinden sekmesine rağmen çok açık eline geliyor. Penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum. Teşekkür ederim."

VAR: "Tamamdır.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
