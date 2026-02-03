03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-177'
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
20:30
03 Şubat
Albacete-Barcelona
23:00
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
23:00
03 Şubat
Bologna-AC Milan
22:45
03 Şubat
Hull City-Watford
22:45

Konyaspor, Kazeem Olaigbe ile anlaştı!

Trabzonspor forması giyen Kazeem Olaigbe, Konyaspor kulübüyle anlaşmaya vardı.

calendar 03 Şubat 2026 18:38
Fotoğraf: X.com
Konyaspor, Kazeem Olaigbe ile anlaştı!
Trabzonspor forması giyen ancak istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

SABAH SAATLERİNDE KONYA'DA

HT Spor'da yer alan habere göre 23 yaşındaki futbolcu, 4 Şubat Çarşamba günü saat 08.20'de Konya'ya iniş yapacak.

23 yaşındaki Kazeem Olaigbe ise sezon başında 5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Rennes'ten Trabzonspor'a gelmişti.

PERFORMANSI

Belçikalı sol kanat, bu sezon toplamda 22 resmi maça çıkarak 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
