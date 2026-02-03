Konyaspor, Kazeem Olaigbe ile anlaştı!

Trabzonspor forması giyen ancak istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Belçikalı oyuncu Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile anlaşmaya vardı.



SABAH SAATLERİNDE KONYA'DA





HT Spor'da yer alan habere göre 23 yaşındaki futbolcu, 4 Şubat Çarşamba günü saat 08.20'de Konya'ya iniş yapacak.



23 yaşındaki Kazeem Olaigbe ise sezon başında 5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Rennes'ten Trabzonspor'a gelmişti.



PERFORMANSI



Belçikalı sol kanat, bu sezon toplamda 22 resmi maça çıkarak 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



