03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
0-265'
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
0-068'
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-382'
03 Şubat
Hull City-Watford
0-080'

Ernest Muçi'den Fatih Tekke itirafı!

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Fethiyespor maçı sonrası konuştu.

calendar 03 Şubat 2026 23:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi'den Fatih Tekke itirafı!
Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Fethiyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"YAVAŞ BİR BAŞLANGIÇ OLDU" 

Maça yavaş başladıklarını dile getiren Muçi, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldıklarını belirterek, "Başlangıçta aslında nedenini bilmesem de yavaş bir başlangıç oldu. İkinci devrede presle birlikte golü de bulduk. Maçlarda ilk golü bulana kadar zorlanırsınız, sonrasında ise daha kolay geçer" ifadelerini kullandı.



"PERFORMANSIMDA HOCAMIN ROLÜ BÜYÜK" 

Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arnavut futbolcu, performansına da değinerek, "Kazandığımız için çok mutluyum. Performansım için de mutluyum. Takımımız adına ve benim adıma işler iyi gittiği için iyi hissediyorsunuz. Performansımda hocamın bana inanmasının ve takımımın çok önemli bir rolü var" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
