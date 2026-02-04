03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
0-268'
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
0-071'
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-385'
03 Şubat
Hull City-Watford
0-083'

Fenerbahçe, ayrılığı TFF'ye bildirdi: Youssef En Nesyri

Fenerbahçe, En Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

calendar 04 Şubat 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 00:25
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.


Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Faslı golcünün yeni adresi Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al-Ittihad oldu. 

En-Nesyri'nin ayrılığıyla eş zamanlı olarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir müjde de geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.



EVRAKLAR SİSTEME YÜKLENDİ

Yönetim, Kante transferine dair gerekli belgeleri TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) üzerine yükledi. Şu an için sadece Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek resmi onay bekleniyor.



NE YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe, Kante transferinde yaşanan süreçle ilgili açıklama yapmıştı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Kante'nin transferinin gerçekleşmeyeceği belirtmişti.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

PERFORMANSI

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Faslı forveti 2024 yılında Sevilla'dan kadrosuna katmıştı.  İki sezondur sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, 78 maçta 38 gol ve 6 asist kaydetti.

1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
