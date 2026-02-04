Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Abdou Khadre Sy'yi kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Academie Foot Darou Salam forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Abdou Khadre Sy'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor, Abdou Khadre Sy'yi açıkladı!
Eyüpspor, Senegalli futbolcu Abdou Khadre Sy'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
