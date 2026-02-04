03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Pedro Martinez: "Anadolu Efes, ilk dakikadan son saniyeye kadar iyiydi"

Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez, Anadolu Efes ile oynadıkları karşılaşmas sonrası konuştu.

calendar 04 Şubat 2026 01:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pedro Martinez: 'Anadolu Efes, ilk dakikadan son saniyeye kadar iyiydi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez, Anadolu Efes ile oynadıkları karşılaşmas sonrası açıklamalarda bulunduş.

Martinez ise kötü bir maç gerçirdiklerini söyledi. 

Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes karşısında kazanacak yolu bulamadıklarını belirterek, "Kötü bir maçtı. Anadolu Efes, ilk dakikadan son saniyeye kadar dakikadan çok daha fazla enerjiyle mücadele etti. İkinci yarının başında iyi oynamış gibi gözüküyorduk ama kazanma formülünü bulamadık. Çok kolay basketlere izin verdik. Çok fazla ribaunt kaybettik. Hem hücumda hem top paylaşımında hem de savunmada iyi değildik. Mental olarak da iyi olmadığımızı düşünüyorum. Bazı problemlerimiz var. Bunları reddedemeyiz. Bazı maçları kazanınca problemleri görmüyoruz. Bu problemleri geliştirmeye çalışmalıyız. Ancak gördüğünüz gibi zamanımız yok. Mücadele durmaksızın devam ediyor." ifadelerini kullandı.



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.