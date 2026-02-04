Pedro Martinez: 'Anadolu Efes, ilk dakikadan son saniyeye kadar iyiydi'

Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez, Anadolu Efes ile oynadıkları karşılaşmas sonrası açıklamalarda bulunduş.





Martinez ise kötü bir maç gerçirdiklerini söyledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes karşısında kazanacak yolu bulamadıklarını belirterek, "Kötü bir maçtı. Anadolu Efes, ilk dakikadan son saniyeye kadar dakikadan çok daha fazla enerjiyle mücadele etti. İkinci yarının başında iyi oynamış gibi gözüküyorduk ama kazanma formülünü bulamadık. Çok kolay basketlere izin verdik. Çok fazla ribaunt kaybettik. Hem hücumda hem top paylaşımında hem de savunmada iyi değildik. Mental olarak da iyi olmadığımızı düşünüyorum. Bazı problemlerimiz var. Bunları reddedemeyiz. Bazı maçları kazanınca problemleri görmüyoruz. Bu problemleri geliştirmeye çalışmalıyız. Ancak gördüğünüz gibi zamanımız yok. Mücadele durmaksızın devam ediyor." ifadelerini kullandı.