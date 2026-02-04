03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
Albacete-Barcelona
1-2
Arsenal-Chelsea
1-0
Bologna-AC Milan
0-3
Hull City-Watford
0-0

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı

Panathinaikos AKTOR, Euroleague'de Real Madrid'i son saniye basketiyle 82-81 mağlup etti. Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi, bu galibiyetle 16. zaferini aldı.

Basketbol EuroLeague'in 26. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 yendi. 

Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde bitiren konuk takım Real Madrid, devre arasına da 44-36 üstün gitti.

İkinci devrede etkili performans sergileyen Panathinaikos AKTOR, üçüncü periyodu 61-60 önde geçti. Yunanistan temsilcisi, başa baş geçen ve final periyodunda üstünlüğün sıkça el değiştirdiği mücadeleyi, Jerian Grant'in bitime 2 saniye kala bulduğu basketle 82-81 kazandı.



Ev sahibi ekipte Kostas Sloukas 22 ve Grant 19 sayı kaydetti. Real Madrid'de Alex Len'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, 16. galibiyetini aldı. Ligde 16 galibiyete sahip Madrid ekibi ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ligde Aris'e karşı 102-95 kaybedilen maçın ardından Ergin Ataman ve yardımcılarını eleştirmişti. Karşılaşma öncesinde ise Panathinaikos taraftarları, Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
