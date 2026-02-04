Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı

Basketbol EuroLeague'in 26. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 yendi.



Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde bitiren konuk takım Real Madrid, devre arasına da 44-36 üstün gitti.



İkinci devrede etkili performans sergileyen Panathinaikos AKTOR, üçüncü periyodu 61-60 önde geçti. Yunanistan temsilcisi, başa baş geçen ve final periyodunda üstünlüğün sıkça el değiştirdiği mücadeleyi, Jerian Grant'in bitime 2 saniye kala bulduğu basketle 82-81 kazandı.

Ev sahibi ekipte Kostas Sloukas 22 ve Grant 19 sayı kaydetti. Real Madrid'de Alex Len'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, 16. galibiyetini aldı. Ligde 16 galibiyete sahip Madrid ekibi ise 10. mağlubiyetini yaşadı.Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ligde Aris'e karşı 102-95 kaybedilen maçın ardından Ergin Ataman ve yardımcılarını eleştirmişti. Karşılaşma öncesinde ise Panathinaikos taraftarları, Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.