Ertuğrul Doğan'dan Dursun Özbek'e: 'Sezon sonunda görüşelim'

Galatasaray ile Trabzonspor arasında Christ Inao Oulai transferine ilişkin sıcak gelişmeler yaşandı
Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için yeni bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Galatasaray yönetiminin, genç futbolcu için 25 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi.
"SEZON SONUNDA GÖRÜŞELİM"
Edinilen bilgilere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında yapılan görüşmede bordo-mavili cepheden net bir yanıt geldi. Ertuğrul Doğan'ın, "Teklif yapmayın, sezon sonunda görüşelim" ifadelerini kullandığı ve bu doğrultuda görüşmelerin sona erdiği belirtildi.
TRABZONSPOR SEZON SONUNA KADAR TUTACAK
Trabzonspor'un, Oulai'yi sezon sonuna kadar kadroda tutmakta kararlı olduğu, Galatasaray'ın ise şimdilik bu transfer dosyasını kapattığı kaydedildi.
Transferin akıbetinin sezon sonunda yeniden masaya yatırılabileceği öğrenildi.
