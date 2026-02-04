03 Şubat
Samsunspor-Bodrum FK
2-0
03 Şubat
Iğdır FK-Antalyaspor
6-0
03 Şubat
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
03 Şubat
Trabzonspor-Fethiyespor
3-0
03 Şubat
Albacete-Barcelona
1-2
03 Şubat
Arsenal-Chelsea
1-0
03 Şubat
Bologna-AC Milan
0-3
03 Şubat
Hull City-Watford
0-0

Galatasaray, Nhaga'yı bugün getiriyor!

Galatasaray, yeni transferi Renato Nhaga'yı bugün 13.45 sularında İstanbul'a getirecek.

calendar 04 Şubat 2026 09:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga transferini resmen bitirdi.

Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Gineli orta saha, bugün 13.45'te İstanbul'da olacak.

Genç futbolcunun, Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


AJAX'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Renato Nhaga transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda devi Ajax, genç futbolcu için son anda resmi teklif yaptı. Ancak Nhaga, Galatasaray ile anlaşmaya vardığını belirterek Ajax'ın teklifini geri çevirdi ve tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı.

7 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Galatasaray'ın bu transfer için Casa Pia'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de anlaşmada yer aldığı belirtildi.

Genç yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin radarına giren Renato Nhaga'nın, Galatasaray'ın gelecek planlarında önemli bir yer tutması bekleniyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
