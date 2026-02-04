Charlotte Hornets'in yükselen çaylağı Kon Knueppel, gelecek hafta düzenlenecek NBA All-Star Haftası kapsamında yapılacak 2026 Üç Sayı Yarışması'na katılma davetini kabul etti.Bilgi, NBA muhabiri Chris Haynes tarafından aktarıldı.Knueppel'in yarışmaya dahil olmasıyla birlikte, Los Angeles'ta düzenlenecek üç sayı yarışmasına olan ilginin daha da artması bekleniyor.Genç oyuncu, bu sezon çaylaklar arasında en fazla üçlük isabeti bulan isim konumunda. Knueppel, şu ana kadar 166 üçlük kaydederken, 50 maçta 18.7 sayı ortalaması yakaladı.Üç sayı çizgisinin gerisinden %42.5 isabet oranıyla oynayan Knueppel, şimdiden NBA'in en iyi şutörleri arasında kendine yer açmış durumda.Diğer önemli yarışmacılar henüz açıklanmadı. Knueppel, yarışmayı kazanması halinde Hornets tarihindeki ilk şampiyon olmayı hedefliyor.Üç Sayı Yarışması, 14 Şubat'ta Intuit Dome'da düzenlenecek olan All-Star Cumartesi Gecesi etkinliğinin bir parçası olacak.