04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-470'
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
15:30
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Kon Knueppel, 3 Sayı Yarışması'na katılacak

Charlotte Hornets'in yükselen çaylağı Kon Knueppel, gelecek hafta düzenlenecek NBA All-Star Haftası kapsamında yapılacak 2026 Üç Sayı Yarışması'na katılma davetini kabul etti.

calendar 04 Şubat 2026 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kon Knueppel, 3 Sayı Yarışması'na katılacak
Bilgi, NBA muhabiri Chris Haynes tarafından aktarıldı.

Knueppel'in yarışmaya dahil olmasıyla birlikte, Los Angeles'ta düzenlenecek üç sayı yarışmasına olan ilginin daha da artması bekleniyor.

Genç oyuncu, bu sezon çaylaklar arasında en fazla üçlük isabeti bulan isim konumunda. Knueppel, şu ana kadar 166 üçlük kaydederken, 50 maçta 18.7 sayı ortalaması yakaladı.


Üç sayı çizgisinin gerisinden %42.5 isabet oranıyla oynayan Knueppel, şimdiden NBA'in en iyi şutörleri arasında kendine yer açmış durumda.

Diğer önemli yarışmacılar henüz açıklanmadı. Knueppel, yarışmayı kazanması halinde Hornets tarihindeki ilk şampiyon olmayı hedefliyor.

Üç Sayı Yarışması, 14 Şubat'ta Intuit Dome'da düzenlenecek olan All-Star Cumartesi Gecesi etkinliğinin bir parçası olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
