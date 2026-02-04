Göztepe'ye Ganalı orta saha!

Süper Ligde başarılı bir grafik çizen Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Genç oyunculardan aldığı verimle dikkat çeken İzmir ekibi, yeni genç oyuncusunu TFF 1. Ligden buldu.



Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Sipay Bodrum FK forması giyen 23 yaşındaki Musah Mohammed ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada; "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Musah Mohammed. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.