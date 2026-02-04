Göztepe'ye Ganalı orta saha!

Süper Ligde başarılı bir grafik çizen Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Genç oyunculardan aldığı verimle dikkat çeken İzmir ekibi, yeni genç oyuncusunu TFF 1. Ligden buldu.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Sipay Bodrum FK forması giyen 23 yaşındaki Musah Mohammed ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Musah Mohammed. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Genç oyunculardan aldığı verimle dikkat çeken İzmir ekibi, yeni genç oyuncusunu TFF 1. Ligden buldu.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Sipay Bodrum FK forması giyen 23 yaşındaki Musah Mohammed ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Musah Mohammed. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.