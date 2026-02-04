04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Göztepe'ye Ganalı orta saha!

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Göztepe, Sipay Bodrum FK'dan Ganalı orta saha Musah Mohammed'i kadrosuna kattığını açıkladı

calendar 04 Şubat 2026 14:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe'ye Ganalı orta saha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Ligde başarılı bir grafik çizen Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Genç oyunculardan aldığı verimle dikkat çeken İzmir ekibi, yeni genç oyuncusunu TFF 1. Ligden buldu.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Sipay Bodrum FK forması giyen 23 yaşındaki Musah Mohammed ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Musah Mohammed. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 Reklam 
