04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
20:30
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
0-2DA
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
18:00
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
23:00
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
23:00
04 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
19:30
04 Şubat
Lorient-Paris FC
22:30
04 Şubat
Toulouse-Amiens
22:30
04 Şubat
Nice-Montpellier
22:30
04 Şubat
Lyon-Laval
22:30
04 Şubat
Troyes-Lens
23:00
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
22:45
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
21:30

Chamberlain için Arsenal iddiası!

Beşiktaş'ta sakatlıklar ve performansıyla eleştirilerin odağı olan, sezon başında sözleşmesi feshedilen Alex Oxlade-Chamberlain için rüya gibi bir iddia ortaya atıldı.

calendar 04 Şubat 2026 15:34
Fotoğraf: Imago
Chamberlain için Arsenal iddiası!
Beşiktaş ile yollarını ayırdığı geçtiğimiz ağustos ayından bu yana boşta olan Alex Oxlade Chamberlain ile İskoçya'nın Celtic takımı ilgileniyor.

Son aylarda eski takımı Arsenal ile antrenman yapan ve formunu korumaya çalışan İngiliz yıldız için Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill'dan açıklama geldi.

Daily Record'da yer alan habere göre; O'Neill, Chamberlain ile konuştuğunu belirtti ve orta saha oyuncusunun transferinde paranın sorun olmadığını dile getirdi.


32 yaşındaki futbolcunu hala formda olduğunu vurgulayan Celtic'in hocası, Chamberlain'in Arsenal'de forma giyme ihtimali de bulunduğunu ileri sürdü ve "Başka seçenekleri de olacak. Arsenal'de antrenman yapıyor ve Arsenal'de birkaç sakatlık oldu, bu yüzden onu kadrolarına bile alabilirler." dedi.

Alex Oxlade Chamberlain'i kadrosunda görmek istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Eğer bu gerçekleşmezse, şu anda burada iyi oyuncularımız var. Ama sonuçta onu kadromuzda görmek isterim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Ağustos 2023'te Beşiktaş'a katılan 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek 5 gol katkısı verdi.

